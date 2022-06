1. Vertragsgegenstand und Vertragspartner

Die Homify Online GmbH & Co. KG, Holländerstraße 34, 13407 Berlin, Deutschland (nachfolgend: „Homify“), stellt Ihnen die Homify-App auf Grundlage der vorliegenden Lizenzbedingungen zur Nutzung bereit. Ihr Vertragspartner in Bezug auf die Nutzung der Homify-App ist ausschließlich Homify.

Weder die Google Ireland Limited, noch die Google Commerce Limited, jeweils mit Sitz in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, noch ein mit Google verbundenes Unternehmen werden Vertragspartner der Lizenzvereinbarung über die Nutzung der Homify-App. Die vorgenannten Unternehmen werden von jeglichen Ansprüchen, Forderungen und Klagen, die sich aus der vorliegenden Lizenzvereinbarung ergeben, freigestellt.

2. Technische Voraussetzung

Die Homify-App ist für das Betriebssystem Google Android konzipiert und daher ausschließlich in dieser Systemumgebung nutzbar. Die jeweils aktuellen Systemvoraussetzungen können Sie vor dem Bezug der Homify-App im Google Play Store einsehen. Um die Homify-App vollumfänglich nutzen zu können, ist eine Datenverbindung zum Homify-Server und damit eine Anbindung an das Internet erforderlich.

3. Rechteeinräumung

(1) Mit Abschluss dieser Vereinbarung räumt Homify Ihnen an der Homify-App ein einfaches, nicht ausschließliches, zeitlich und räumlich unbeschränktes, unentgeltliches Nutzungsrecht ein, d.h. Sie sind in diesem Rahmen berechtigt, die Homify-App dauerhaft oder temporär zu speichern und zu laden, sie anzuzeigen und ablaufen zu lassen.

(2) Andere, als vorstehend gemäß Ziff. 3 (1) ausdrücklich benannten oder gesetzlich zwingend vorgesehenen Nutzungsrechte, werden Ihnen nicht eingeräumt. Soweit zwingende gesetzliche Regelungen dem nicht entgegenstehen, sind Sie nicht berechtigt, die Ihnen eingeräumten Nutzungsrechte zu übertragen.

(3) Vorliegende Lizenzbestimmungen gelten auch für alle Updates und Upgrades der Homify-App, soweit diese nicht ausdrücklich Gegenstand gesonderter Lizenzbedingungen sind.

4. Über die Homify-App abrufbare Dienste

(1) Die Nutzung der über die Homify-App abrufbaren bzw. zugänglichen Dienste von Homify (nachfolgend: die „Homify-Dienste“) sind nicht Gegenstand dieser Lizenzvereinbarung und unterliegen gesonderten Nutzungsbedingungen.

(2) Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass einzelne, optionale Homify-Dienste kostenpflichtig sein können. Weitere Informationen und Hinweise hierzu werden im Rahmen der Homify-Dienste vorgehalten.

5. Gewährleistung

Für Sach- und Rechtsmängel haftet Homify, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur im Falle von Vorsatz oder soweit Homify diese arglistig verschwiegen hat.

6. Haftung

(1) Die Haftung von Homify ist ausgeschlossen, soweit kein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten von Homify vorliegt.

(2) Die Haftungsbeschränkung gemäß Ziff. 6 (1) gilt im gleichen Umfang auch für Erfüllungsgehilfen von Homify.

(3) Unberührt von den Haftungsbeschränkungen der Ziff. 5 und 6 bleiben Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz.

7. Kontaktangaben

8. Anwendbares Recht

Homify Online GmbH & Co. KG, Holländerstraße 34, 13407 BerlinTelefon: +4930208985801, Email: ["support@homify.com"],Persönlich haftende Gesellschafterin der Homify Online GmbH & Co. KG: Homify GmbHGeschäftsführer der Homify GmbH: Philipp Dommermuth

Diese Lizenzbedingungen und die gesamte Rechtsbeziehung zwischen Homify und Ihnen in Bezug auf die Homify-App unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Sofern Sie beim Erwerb der Homify-App als Verbraucher im Sinne des § 13 BGB handeln und zu diesem Zeitpunkt Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt.

9. Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.