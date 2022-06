Ob du nun dabei bist ein Haus komplett neu zu bauen oder dein Zuhause aufwendig zu renovieren, sobald die Grundstruktur verändert und neu errichtet wird, solltest du unbedingt mit einem Architekten zusammen arbeiten. Ein Architekt wird dir dabei helfen, den Platz deines Grundstückes optimal auszunutzen und dein Traumhaus Realität werden lassen.

Wo kann ich einen Architekten finden?

Wir verraten dir, wo du den perfekten Architekten finden kannst. Ganz einfach und schnell auf der homify Webseite. Stöbere einfach durch unser großes Angebot verschiedener Experten zum Hausbau und achte auf die jeweiligen Spezialgebiete der Architekten. In deiner Nähe gibt es sicherlich zahlreiche talentierte Architekten, die sich meist auf etwas Bestimmtes spezialisiert haben. Möchtest du ein Eigenheim, einen Wohnkomplex oder vielleicht ein Bürogebäude? Wir helfen dir dabei, den idealen Architekten für dein Projekt zu finden. Du kannst aber natürlich auch immer deine Freunde, Familienmitglieder oder Bekannte fragen, von denen du weißt, dass sie mit einem Architekten zusammengearbeitet haben. Dabei erfährst du auch gleich, ob sie zufrieden waren und kannst du dich über ihre Arbeitsweise informieren.

Wie kann ich einen Architekten finden, der mir zusätzliche Fachkräfte empfehlen kann?

Wenn du dabei bist ein Haus zu bauen, wirst du vermutlich auch noch weitere Fachkräfte benötigen. Da ist es natürlich hilfreich einen Architekten zu finden, der dich auch hierzu beraten kann. Die meisten Architekturbüros haben viele Kontakte und Partner, mit denen sie zusammenarbeiten. Ob Glaser für die Fenster oder Händler für Holz, Stahl und andere Materialien. Wenn du dich an ein Bauunternehmen wendest, um einen Architekten zu finden, werden dir selbstverständlich auch alle anderen Fachkräfte zur Verfügung gestellt, die du für dein Projekt benötigst. Doch auch freiberufliche Architekten haben ihre Kontakte. Frag am besten direkt beim ersten Treffen nach, ob sie dir bei der Suche nach zusätzlichen Fachkräften helfen können.

Wie bereite ich mich auf das Treffen mit meinem Architekten vor?

Hast du dich für einen Architekten entschieden, solltest du dich vor dem ersten Treffen so gut wie möglich selbst über dein Projekt informieren. Je mehr Details du dem Architekten geben kannst, desto genauer kann er oder sie deine Vorstellungen umsetzen. Bring am besten alles mit, was dich inspiriert hat, was dir gut gefällt und was du eventuell auch in deinem Projekt integrieren möchtest. Bilder, Internetseiten und Magazine sind immer sehr hilfreich. Außerdem solltest du die Maße deines Grundstückes wissen, um die Größe des Projektes zu bestimmen und auch eine ungefähre Vorstellung der Kosten zu bekommen.