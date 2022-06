Imposante Bauwerke von talentierten Architekten werden von manchen sogar als Kunst bezeichnet. Doch auch im Alltag spielt Architektur eine große Rolle. Sobald du dich dazu entschließt ein Haus zu bauen wirst du dich mit dem Thema mehr oder weniger auseinander setzen müssen. Wir haben einen deshalb einen kleinen Überblick für dich.

Was zeichnet moderne und innovative Architektur aus?

Architektur war schon immer ein großer Teil jeder Kultur und Gesellschaft. Die Römer und alten Griechen haben es mit ihren imposanten klassischen Kompositionen vorgemacht. Heute ist Architektur eine Kunstform, die alle möglichen Formen annehmen kann. Vom traditionellen klassizistischen Stil über futuristische Entwürfe bis hin zu kreativen Kompositionen aus Glas und Stahl – moderne Architektur erlaubt alles. Was dabei die schönste oder beste Art architektonischer Umsetzung ist, lässt sich schwer sagen. Es ist, wie so vieles im Leben, ganz einfach eine Frage des Geschmacks. Interessant wird die Frage nach deinem bevorzugten Architekturstil natürlich vor allem dann, wenn du selbst dabei bist ein Haus zu entwerfen. Hier bei homify findest du daher alles, was du zu dem Thema wissen musst. Wir haben die besten Architekten für dich ganz in deiner Nähe, tolle und innovative Architekturbüros, mit denen du zusammenarbeiten kannst und natürlich haufenweise Inspiration zu schöner Architektur in allen Stilen. Du kannst dich also ganz entspannt in das Thema einlesen, dir moderne Häuser ansehen und dich inspirieren lassen. Gefällt dir etwas besonders gut, dann speichere es einfach in deinem ganz persönlichen Ideenbuch ab. Somit hast du deine Lieblingsstile immer im Überblick.

Wie plane ich schöne Häuser?

Wenn es an die eigentliche Planung deines neuen Hauses geht, dann gibt es einiges vorab zu klären. Die Planung ist der wichtigste Schritt in der Architektur. Jedes tolle Bauwerk sowie jedes Haus in der Vorstadt entsteht zunächst einmal virtuell. Du solltest dir auf jeden Fall bewusst sein, dass es nicht leicht ist ein Haus zu planen. Das perfekte Haus wird dich viel Zeit und auch viel Geld kosten. Du solltest dir also sehr sicher sein was du davon erwartest. Setze dich mit deiner Familie zusammen, um einen Architekturstil zu finden, den ihr alle toll findet und dem ihr euer neues Zuhause errichten möchtet. Eure Ideen und Vorstellungen sollten so genau wie möglich sein, sodass die Umsetzung anschließend leichter wird. Der Prozess des Planens beinhaltet schon viele Entscheidungen. Bei einem Projekt dieser Art und Größe muss auf einiges geachtet werden. Ob du die Planung selbst in die Hand nimmst oder mit einem professionellen Architekten zusammenarbeiten möchtest, bleibt natürlich voll und ganz dir überlassen. Wir raten dir jedoch dazu im Zweifelsfall mit einer Fachkraft zusammen zu arbeiten, da sonst wirklich viel schief gehen kann. Der erste Schritt der Planung ist, das richtige Grundstück zu finden. Du solltest zunächst das perfekte Grundstück in perfekter Lage haben, um anschließend darauf dein Traumhaus zu bauen. Im weiteren Verlauf der Planung solltest du zudem sicher gehen, dass sämtliche Bauanforderungen erfüllt werden und du die nötigen Genehmigungen erhalten wirst. Informiere dich über sämtliche Möglichkeiten ehe du dich an die genaue Planung machst. Am besten weißt du bereits welchen Stil du und deine Familie euch wünscht und auf was ihr auf keinen Fall verzichten wollt. Soll ein Keller eingebaut werden? Wie groß werden der Garten und die Terrasse angelegt? All diese Fragen zu deinen persönlichen Vorlieben und den Wünschen und Vorstellungen deiner Familie solltest du im Voraus geklärt haben. Suchst du noch Inspiration dazu dann sieh einfach unsere Bilder und Ideen dazu an, um herauszufinden, was du von deinem Traumhaus erwartest. Wenn du dich vorab darüber informierst, wie man am besten ein Haus planen und entwerfen kann, wird dir dies auch einiges an Kosten sparen, da du auf die Beratung von Designern und Inneneinrichtern vielleicht komplett verzichten kannst. Man wird jedoch immer etwas Hilfe von einem Experten benötigen, um sicher zu gehen, dass man nichts essentiell Wichtiges vergisst und alle Bauvorschriften beachtet werden, denn es ist nicht leicht ein schönes Haus zu planen. Hast du Bedenken und möchtest die Planung nicht alleine angehen, dann gibt es Fachkräfte, die dir dabei helfen können. Ein professioneller Architekt oder Hausplaner kann dir bei allen Fragen zu deinem Traumhaus behilflich sein und mit dir zusammen einen Bauplan erstellen. Architekten und Hausplaner können dir für gewöhnlich zudem weitere Fachkräfte empfehlen, die du unter Umständen bei der Planung und anschließenden Ausführung benötigst. Viele Experten und deren Kontaktdaten findest du natürlich auch auf unserer Webseite. Einfach mal reinschauen und durchstöbern!

Wie finde ich einen passenden Architekten?

Der passende Architekt ist das A und O für dein Projekt. Mit dem richtigen Architekten kann dein Traumhaus Realität werden. Achte darauf, dass dein bevorzugter Architekt auch das passende Spezialgebiet hat, denn meist haben sie sich auf etwas Bestimmtes spezialisiert. Wenn du ein Eigenheim bauen möchtest, dann benötigst auch einen Architekten, der sich damit auskennt. Natürlich kannst du dich auch in deinem Freundeskreis umhören, Familienmitglieder und Bekannte fragen, ob sie dir einen Architekten empfehlen können. Wenn du dich dann für einen Architekten entschieden hast, dann solltest du dich vor dem ersten Treffen so gut wie möglich vorbereiten. Zur Vorbereitung gehören die groben Fakten und auch die Details zu deinem Projekt. Größe und Umfang sind entscheidend, jedoch ist es auch gut, wenn du deinem Architekten eine genaue Vorstellung davon geben kannst, was du dir erwartest. Dazu ist es auch immer hilfreich alles mit zu bringen, was dich bei der Recherche inspiriert hat. Beispiele in Form von Bildern, Internetseiten oder bestimmten Architektur Stilen sind immer von Vorteil. Außerdem solltest du die Maße deines Grundstückes wissen, um die Größe des Projektes zu bestimmen und auch eine ungefähre Vorstellung der Kosten zu bekommen. Viele Architekten arbeiten in Architekturbüros und haben daher auch Kontakte zu weiteren Fachkräften, die du unter Umständen für dein Projekt benötigst. Auch wenn du dich an ein Bauunternehmen wendest, um einen Architekten zu finden, werden dir anderen Fachkräfte zur Verfügung gestellt, die du für dein Projekt benötigst. Doch auch freiberufliche Architekten haben ihre Kontakte. Frag am besten direkt beim ersten Treffen nach, ob sie dir bei der Suche nach zusätzlichen Fachkräften helfen können. Den perfekten Architekten kannst du ganz einfach und schnell hier bei homify finden. Stöbere einfach durch unser großes Angebot verschiedener Experten zu dem Thema Architektur und suche dir einen Architekten in deiner Nähe.