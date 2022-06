Es kann sehr aufwendig sein ein Bad zu renovieren. Vor Allem wenn neue Badezimmer Fliesen verlegt werden sollen, die Dusche ersetzt werden muss oder eine gründliche Badsanierung ansteht. Daher haben wir ein paar nützliche Informationen für dich zusammengestellt, die dir bei deinem Projekt helfen können.

Wo fange ich an, wenn ich mein Badezimmer renovieren möchte?

Zunächst solltest du dir darüber im Klaren sein, was genau du an deinem Badezimmer renovieren möchtest. Muss das Bad saniert werden oder wünschst du dir lediglich ein kleines Makeover? Es ist immer ein guter Anfang bereits in den ersten Zügen der Planung ein Budget festzusetzen, an dem du dich bei sämtlichen Entscheidungen orientieren kannst. Wenn du dir neue Badezimmer Fliesen wünschst, kann dies je nach Art der Fliesen schon einmal etwas teurer werden. Renovierst du von Grund auf ist dies auch eine gute Gelegenheit einen professionellen Klempner alle Anschlüsse überprüfen zu lassen. Informiere dich über alle Möglichkeiten, die dir zur Verfügung stehen, ehe du das Projekt startest.

Was muss ich beim Badezimmer renovieren beachten?

Da ein Badezimmer ständig hoher Feuchtigkeit ausgesetzt ist, solltest du das Bad gut sanieren und sicher gehen nur Materialen zu verwenden, die feuchtigkeitsbeständig sind. Sonst musst du unter Umständen in ein paar Jahren ein weiteres Renovierungsprojekt starten und hast vielleicht auch mit Schimmel zu kämpfen. Mit der richtigen Badsanierung lässt sich dies vermeiden. Vergewissere dich auch, dass du bei der Renovierung darauf achtest, zukünftige Wasserschäden zu vermeiden. Experten können dir dabei helfen, dies zu überprüfen. Auch bei der Frage der richtigen Materialen können dich Fachkräfte unterstützen und dich dazu beraten, wie du am besten dein Badezimmer renovieren kannst.

Wo finde ich Ideen zur Badezimmer Einrichtung?

Badezimmer Inspiration findest du entweder in Möbelhäusern, in Zeitschriften und Magazinen oder natürlich ganz schnell und einfach online bei homify. Gerade bei Badezimmern ist es wichtig, die geeignete Einrichtung zu wählen. Nicht nur was das Material angeht, sondern auch bei der Frage nach Größe und Design. Ob du dir nun ein modernes Badezimmer wünschst oder eine verspielte Wellness-Oase, hier findest du zahlreiche Bilder, welche dir bei der Gestaltung weiterhelfen können. Wenn dir etwas besonders gut gefällt kannst du es einfach in deinem homify Ideenbuch speichern, sodass du es jederzeit mit nur ein paar Mausklicks wieder findest. Nach und nach wirst du so sicherlich herausfinden, wie dein perfektes Badezimmer aussehen soll.