Ob du ein Massivhaus bauen möchtest oder einen kleinen Bungalow bauen willst, das richtige Bauunternehmen kann dir dabei helfen dein perfektes neues Zuhause zu errichten. Es ist eine der ersten Anlaufstellen, sobald du dich dafür entschieden hast dein Projekt Traumhaus Realität werden zu lassen. Wir haben noch schnell ein paar nützliche Informationen für dich dazu zusammengestellt.

Wie finde ich das passende Bauunternehmen für mein Projekt?

Bei homify findest du schnell und einfach das passende Bauunternehmen für dein Projekt. Stöbere auf unserer Webseite einfach durch die verschiedenen Möglichkeiten in deiner Nähe und achte dabei auch darauf, ob sich die Bauunternehmen auf etwas Bestimmtes spezialisiert haben. Je nach Größe und Umfang deines Projektes benötigst du natürlich auch die geeigneten Fachkräfte. Bauunternehmen haben sich daher häufig auf ein Spezialgebiet festgelegt. Wenn es nicht sofort ersichtlich ist, hilft es sich Rezensionen von anderen Kunden durchzulesen oder auch einfach direkt anzurufen und nachzufragen, ob sie dir bei deiner Art von Projekt behilflich sein können.

Fertigteilhaus oder Massivhaus bauen – wo ist der Unterschied?

Wenn du für dich und deine Familien ein neues Zuhause schaffen möchtest und der erste Schritt, das geeignete Grundstück in perfekter Lage, bereits erledigt ist, geht es an die häufig gestellte Frage: Soll ich mich für ein Fertigteilhaus entscheiden oder ein Massivhaus bauen? Für beide Optionen gibt es Vor- und Nachteile. Ein Fertighaus steht natürlich schneller, wenn du dich für ein bestimmtes entschieden hast. Da dauert es schon um einiges länger, ein Massivhaus zu bauen. Dafür kannst du dich bei der Gestaltung eines Massivhauses eher kreativ austoben als bei einem Fertighaus. Am besten lässt du dich auf Messen inspirieren, recherchierst im Internet über die verschiedenen Optionen und fragst auch mehrere Bauunternehmen nach den jeweiligen Pros und Contras.

Welche Fachkräfte benötige ich zusätzlich zu dem Bauunternehmen?

Du wirst vermutlich einiges an zusätzlichen Fachkräften für dein neues Zuhause benötigen. Angefangen von Glasern für die Fenster, über Elektriker, die dein Haus im perfekten Licht erstrahlen lassen, bis hin zu Innenarchitekten oder Dekorateuren, die dem Ganzen den letzten Schliff verpassen. Dein Bauunternehmen sollte ohne Probleme in der Lage sein dir in sämtlichen Bereichen die passenden Fachkräfte zur Verfügung zu stellen. Dies ist äußerst praktisch, jedoch auf keinen Fall ein Muss. Wenn du selbst nach geeigneten Fachkräften suchen möchtest, kannst du dich auch hierzu ganz einfach bei homify informieren.