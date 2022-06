Die Möglichkeiten zur Gestaltung deines Dachgartens sind endlos. Wie in jedem Garten hast du hier eine große Auswahl an Gartenmöbeln, Pflanzen und Begrünung. Aber keine Sorge, mit homify bekommst du schnell einen guten Überblick über alles, was du dazu wissen musst.

Wo finde ich Gestaltungsideen für meinen Dachgarten?

Inspiration zu Dachgärten findest du ganz einfach hier bei homify. Informiere dich ausgiebig auf unserer Webseite über das Thema Dachgarten und lass dich von unseren Bildern inspirieren. Du hast etwas gefunden, dass dir besonders gut gefällt? Dann speichere es gleich in deinem homify Ideenbuch, sodass du jederzeit schnellen Zugriff darauf hast. Nach und nach wird sich somit zeigen, wie dein perfekter Dachgarten aussehen soll. Ideen zur Dachbegrünung findest du auch in Gartenzeitschriften und Magazinen dazu. Auch in den Gärten deiner Freunde und Bekannten oder in Baumärkten kannst du dich umsehen und dich auch über die verschiedenen Möglichkeiten informieren, die Dachbegrünung anzupflanzen.

Auf was muss ich bei einem Gründach achten?

Zunächst solltest du einen genauen Plan davon haben, wie deine Dachterrasse oder dein Dachgarten aussehen soll. Wo möchtest du dein Gründach anlegen? Auf dem Haus oder vielleicht auf der Garage? Je nachdem, wo du deinen Rückzugsort anlegen möchtest, solltest du unbedingt auf die Gewichtsfrage achten. Extensive Dachbegrünung kann sehr schwer werden, sei dir also sicher, dass dein Dach dies auch tragen kann. Neben der Begrünung kommen schließlich auch noch jede Menge andere Dinge dazu. Gartenmöbel, Pflanzen und sogar kleine Steinwege oder Brunnen sind in Dachgärten sehr beliebt. Neben dem Gewicht spielt natürlich auch der Platz eine Rolle, der dir zur Verfügung steht. Achte darauf, deine Dachterrasse nicht zu voll zu stellen. Bei jeder Art von Begrünung solltest du dich auch darum kümmern, wie es gepflegt werden muss und ob du Bewässerungssysteme benötigst. Informiere dich über die Instandhaltung deines Gründachs, ehe du dich für etwas Konkretes entscheidest.

Welche Fachkräfte benötige ich für meinen Dachgarten?

Wenn du nicht unbedingt den grünen Daumen hast und die Auswahl einfach etwas überwältigend erscheint, kannst du dich selbstverständlich von einem Experten beraten lassen. Je nach Budget kannst du auch einen Landschaftsarchitekten engagieren, welcher dir dabei hilft deinen idealen Dachgarten zu entwerfen und sich dabei ganz nach deinen Wünschen richtet. Auch Gärtner können dir oft bei der Entscheidung der Dachbegrünung helfen und dir Tipps zur Pflege geben. Wenn du eher der „Do It Yourself“ Typ bist, ist das in diesem Fall auch gut machbar. Informiere dich nur ausreichend im Vorfeld über das Thema, um böse und kostspielige Überraschungen im Nachhinein zu vermeiden.