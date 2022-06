Du bist dabei deine Wohnung einzurichten oder ein Zimmer umzugestalten? Sieh dir jetzt bei homify die neuesten Deko Ideen an und verpasse deinem Zuhause den letzten Schliff. Von shabby chic bis zum Skandinavischen Stil findest du hier alles, was das Dekoherz begehrt.

Wie finde ich die passende Dekoration für mein Zuhause?

Die passende Dekoration für dein Zuhause hängt natürlich in erster Linie von deinem ganz persönlichen Geschmack ab. Bist du eher der minimalistische Typ, kannst du auf viel Schnickschnack und kleine Dekoelemente verzichten und das Augenmerk eher auf große Highlights, wie ein bestimmtes Gemälde an der Wand oder eine große, exotische Pflanze richten. Wenn du die kleinen Details liebst, solltest du trotzdem immer darauf achten die Zimmer nicht zu voll zu stellen. Bei allen Dekorationsideen gilt die Regel: weniger ist mehr. Es gibt zahlreiche Geschäfte, in denen sich alles um Dekoideen für die Wohnung dreht. Achte beim nächsten Einkaufsbummel einfach darauf und lass dich von der Auswahl inspirieren.

Welche Deko Ideen eignen sich für die unterschiedlichen Zimmer?

Die Schlafzimmer Deko sieht meist natürlich ganz anders aus als die Wohnzimmer Deko oder die Dekoration im Badezimmer. Wichtig ist, dass du dich in den jeweiligen Räumen wohl fühlst und die Zimmer für sich ein harmonisches Gesamtbild ergeben. Im Wohn-oder Esszimmer lässt sich dabei zum Beispiel viel mit Tischdeko arbeiten. Im Frühling und Sommer machen sich frische Blüten und kräftige Farben gut, im Herbst die traditionelle Blätterdeko und im Winter kannst du deinen Esstisch und deine Beistelltische mit Eiskristallen, silbernen Stoffen und glitzernden Kerzen einen Winter Wunderland Look verpassen. Abgesehen von den Jahreszeiten kannst du auch immer mit Farbgestaltung an die Dekoration herangehen. Wenn du ein bestimmtes Farbschema in den jeweiligen Zimmern verfolgst, sollte sich natürlich auch die Dekoration darin widerspiegeln.

Kann ich verschiedene Deko Ideen mischen?

Grundsätzlich ist bei Deko Ideen alles möglich und vieles erlaubt. Du solltest lediglich darauf achten, dass es nicht zu sehr zusammengewürfelt aussieht und immer noch einen harmonischen Look kreiert, sonst erscheint der Raum schnell unruhig und unaufgeräumt. Abgesehen davon, steht dem Prinzip Mix and Match nichts im Wege. Du kannst dich mit deinen Deko Ideen voll und ganz kreativ austoben und dein Zuhause so gestalten, wie es dir gefällt. Ob du nun auf Kontraste setzt oder dich lieber auf der dezenten Seite bewegst, bleibt dabei vollkommen dir selbst überlassen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob etwas zusammenpasst, kannst du auch immer einen Inneneinrichter oder Designer um Rat fragen oder dich an Freunde wenden, die sich selbst schon durch den Deko Dschungel geschlagen haben.