Wenn es daran geht eine Küche zu planen, sind Einbauküchen eine beliebte Option. Man kann sie sich vorher ansehen und hat eine ziemlich genaue Vorstellung davon, wie sie letztendlich aussehen wird. Es gibt zahlreiche unterschiedliche Designs und eigentlich immer die passende Größe für jedes Zuhause.

Auf was muss ich bei einer Einbauküche achten?

Du baust ein Haus oder ziehst in eine neue Wohnung? Die Küche ist einer der wichtigsten Räume, die du in deinem Zuhause hast. Sie ist häufig der Ort, an dem die Familie gemeinsam frühstückt oder du in Ruhe deiner Morgenrutine nachgehen kannst. Daher solltest du dich in deiner Küche wohl fühlen. Die Einbauküche sollte also unbedingt deinem Geschmack entsprechen, da es eine langfristige Anschaffung ist und du sie vermutlich nicht in ein paar Jahren schon wieder austauschen möchtest. Die Maße sind bei einer Einbauküche sehr wichtig. Nur ein paar Zentimeter zu viel oder zu wenig können hier ausschlaggebend sein. Achte also darauf, dass du die genauen Maße deiner Küche kennst, wenn du dir Einbauküchen und natürlich auch Küchenmöbel ansiehst. Wenn es zu voll gestellt ist, wirkt der Raum schnell eng und ungemütlich. Auch zum Kochen ist es immer von Vorteil etwas Bewegungsfreiheit zu haben.

Wie kann ich die Küche planen?

Ehe du dich an die Planung machst, ist es ratsam sich vorher über die verschiedenen Möglichkeiten zu informieren. Dies kannst du entweder hier auf der Webseite von homify tun oder auch in Zeitschriften und Magazinen stöbern, Fachgeschäfte aufsuchen oder auch in ein Küchenstudio gehen. Sobald du eine ungefähre Vorstellung davon hast wie deine Einbauküche aussehen soll, geht es an die Planung. Hierfür wendest du dich am besten an einen professionellen Küchenplaner. Ein Küchenplaner kann dich beraten und mit dir zusammen die perfekte Einbauküche für dein Zuhause finden. Dein Küchenplaner kann dir außerdem die neusten Geräte dazu empfehlen und dich über die aktuellen Trends der Küchenmöbel informieren. Es gibt zahlreiche verschiedene Möglichkeiten eine Küchenzeile zu gestalten, daher ist es sehr hilfreich mit einem Experten zusammen zu arbeiten.

Welche Fachkräfte benötige ich für eine Einbauküche?

Hast du dich für eine Einbauküche entschieden, wird es unter Umständen ein paar Wochen dauern, bis alle Einzelteile lieferbar sind. Achte also darauf, genug Zeit im Voraus einzuplanen. Wenn du mit einem Küchenstudio zusammengearbeitet hast, wird dir dieses alle nötigen Fachkräfte zur Verfügung stellen, die du für den Einbau deiner Küchenzeile benötigst. Elektriker für die Beleuchtung, Klempner für den Anschluss an die Rohre und Fachkräfte, welche die Küche letztendlich aufbauen.