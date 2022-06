Die Entwicklung der Küche hat einen weiten Weg hinter sich.

Sie ist längst nicht mehr nur ein Arbeitsplatz an dem es gilt Arbeitsabläufe zu optimieren und möglichst viel Lebensmittel zu lagern.

Mittlerweile stellt die Küche eine Art Dreh und Angelpunkt eines jeden Haushaltes dar. Sie ist Teil des täglichen Lebens. Deshalb sehen wir von küche und raum dieses kommunikative Herz jeden Hauses oder jeder Wohnung auch nicht als autarkes Modul an. Wir haben es uns hier, im Süden von Berlin, zur Aufgabe gemacht jede Küche perfekt an die Gegebenheiten vor Ort anzupassen und in das Konzept einzuflechten.

Bei der kundenorientierten Planung und Durchführung kann unser Team aus hochqualifizierten Fachberatern auf bewährte und renommierte Namen wie Leicht, Häcker, sowie Miele, Bosch und Gaggenau zurückgreifen, um so ein Höchstmaß an Qualität, Funktionalität und Design zu garantieren.

Dabei kann in jedem Planungsschritt ganz Individuell auf die Wünsche des Kunden eingegangen werden. Hierbei gibt es zahlreiche Möglichkeiten an Kombinationen aus Formen, Farben, Materialien und Geräten aus denen wir gemeinsam mit Ihnen Ihre Traumküche planen.