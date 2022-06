80 Jahre beste Planung und Beratung

Willkommen in einem der "ungewöhnlichsten Möbelhäuser im Ruhrgebiet": In über 40 Räumen erleben Sie individuell eingerichtete Wohnwelten von klassisch bis ganz modern. Aber vor allem bieten wir umfassende Beratung und ganzheitliche Raumkonzepte - in Ihrem Einrichtungshausplus Innenarchitektur in Oberhausen.