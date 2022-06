chloß Veldenz Leuchten bietet Ihnen eine große Auswahl an Außenleuchten, die nach alten Originalen gefertigt werden und mehr sind als nur eine Lichtquelle: Sie finden Anwendung in Hausund Garten, in Hotellerie, in Gastronomie sowie im kommunalen Bereich und sorgen so vielerorts für stilvolle Aussenbeleuchtung.

Die Leuchten sind aus massiv gegossenem Aluminium. AlleVerschraubungen und Scharniere sind aus rostfreiem Edelstahl. Unsere Auswahl umfasst eine Vielzahl Kandelaber, Sockelleuchten und Wandarme oder Wandleuchten - alles selbstverständlich in großer Farbauswahl. Sieerhalten eine Beschichtung in jedem beliebigen Farbton.Ebenso ist eine Patinierung in Gold, Silber oder Kupfer möglich,die die Ornamente hervorragend in Szene setzt.Auf Wunsch können Sie mit einer 23,5 karätigen Blattvergoldungaus Dukatengold Ihren ganz persönlichen Akzent setzen. In der Regel verwenden wir Klarglas für klassische Leuchten. Doch natürlich können unsere Leuchten auch mit Sicherheitsglas, Facettenglas oder auch Kathedralglas ausgestattet werden. Schloß Veldenz Leuchten sind komplett verkabelt, vormontiertund damit einfach zu montieren. Alle Leuchten haben inStandardausführung eine E27 Porzellanfassung. Alternativ bestehtbei einigen Modellen die Möglichkeit, sie mit antiken elektrifiziertenGaszündern auszurüsten. Bei vielen Modellen ist eine Natrium-bzw. Quecksilberdampfeinrichtung möglich. Alle Serien bieten zusätzlich beliebige Variationsmöglichkeiten,die Sie bitte unserer Preisliste – mit detaillierten Zeichnungen undMaßen – entnehmen.