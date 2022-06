APB. Architekten BDA haben ihren Ursprung im Jahre 1974 mit der Bürogründung von Günter Wilkens, Thomas Beisert und Rüdiger Findeisen.

Bis heute wurden eine Vielzahl von Büro- und Wohnbauten sowie Gesundheits- und Bildungsbauten in ganz Deutschland realisiert. Mit zurzeit 25 Mitarbeitern werden Projekte in allen Leistungsphasen betreut. Dabei verfügt das Büro über außerordentliche Erfahrungen in der Planung und Realisierung anspruchsvoller Bauvorhaben für private Bauherren als auch für öffentliche Institutionen. Die Teilnahme an Wettbewerben zählt zu den wichtigsten Instrumenten der Akquisition. Viele erfolgreiche Wettbewerbsbeiträge haben zu einer bemerkenswerten öffentlichen Resonanz und zu vielen Aufträgen für das Büro geführt. Das Büro ist bewusst in allen Leistungsphasen tätig, um dem im Wettbewerb formulierten Anspruch in die Realität umsetzen zu können. Entsprechend verfügt APB neben der Planung und Ausschreibung auch über große Erfahrung in der Umsetzung von großen Projekten in der GU-Überwachung bis hin zur konventionellen Bauüberwachung in den Einzelgewerken. Darüber hinaus engagieren sich die Partner auch als Fachpreisrichter bei Wettbewerben und wirken aktiv in verschiedenen Verbänden sowie der Hamburgischen Architektenkammer und im Bund Deutscher Architekten mit.