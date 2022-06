EGLO ist ein Familienunternehmen mit Tiroler Wurzeln, das in der Welt daheim ist. Die spannende Mischung aus österreichischer Tradition und den verschiedensten kulturellen Einflüssen unserer Vertriebsgesellschaften ermöglicht unser vielseitiges, kreatives Produktsortiment.“

Ludwig Obwieser, Firmengründer und Gesellschafter

Die EGLO-Gruppe hat sich in den vergangenen 40 Jahren zu einem der führenden Hersteller von dekorativer Wohnraumbeleuchtung entwickelt. Mittlerweile ist das Unternehmen auch auf dem Weltmarkt eine feste Größe: 2012 wurden in über 50 Ländern auf allen Kontinenten mehr als 16 Mio. Leuchten vermarktet. Dabei stammen rund 90 Prozent des Sortiments aus eigener Entwicklung. EGLO gewährleistet damit größtmögliche Unabhängigkeit bei der Einführung neuer Produktlösungen und ist durch den hohen Qualitätsstandard der Werke in Ungarn und China außerordentlich wettbewerbsfähig. Neben der EGLO Marke – dem Flaggschiff des Unternehmens – gehören noch die folgenden Marken zum weltumspannenden Konzern: DECO Licht Projekt GmbH – 1991 gegründet, erarbeitet gemeinsam mit Kunden individuelle Beleuchtungskonzepte. EDI Light GmbH – 2004 gegründet, konzentriert sich auf die Belieferung von Discountern und Industriekunden. Eglosphere – 2011 gegründet, entwickelt modulare Beleuchtungssysteme für den öffentlichen und gewerblichen Bereich.