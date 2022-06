ERFOLGREICH IM TEAM...

Moderne Lichtplanungen erfordern kurze Entscheidungswege, Kompetenz und ein hohes Maß an Flexibilität. Basis hierzu sind persönliche Kundengespräche mit der Ermittlung konkreter, für die Planung wichtiger Eckdaten. So entstehen in Zusammenarbeit mit namhaften Architekturbüros und Planern kundenspezifische Lichtlösungen mit Atmosphäre und einer positiven Ausstrahlung auf Mensch und Arbeit die überzeugen.