Müller-Stüler und Höll Architekten verstehen sich als klassisches Architekturbüro mit Schwerpunkten in den Bereichen Wohnbauten, Baubiologie, Denkmalschutz und Bauen im Bestand. Für private, institutionelle und öffentliche Bauherren werden Architektenleistungen gemäß HOAI sowie eine Vielzahl ergänzender Planungsleistungen erbracht.

Müller-Stüler und Höll Architekten wurden im Jahre 2009 mit dem Brandenburgischen Baukulturpreis ausgezeichnet.

Bürogröße: 4-6 Architekten, 1 Bürokraft, freie Mitarbeiter bei Bedarf. Partner und Mitarbeiter nehmen regelmäßig an den Fortbildungsveranstaltungen der Architektenkammern und anderen fachbezogenen Schulungen teil.

Firmengründer:

Katharina Höll geb. Müller-Stüler, *26.06.1969, † 08.11.2013, arbeitete u.a. in Italien im Architekturbüro A.R. Burelli und in Australien für das Architekturbüro Daryl Jackson Pty. Ltd. für das sie ab 1997 das Berliner Büro leitete. Selbstständige Architektin seit 2000, Mitglied der Architektenkammer Berlin. Mitglied der Mendelssohn-Gesellschaft.

Florian Höll, geb. 1966 in Berlin, arbeitete nach kaufmännischer Ausbildung und Studium in Architekturbüros in Berlin und NRW, selbstständiger Architekt seit 2003, Energieberater, Mitglied der Brandenburgischen Architektenkammer sowie der Architektenkammer Berlin.



Gemeinsame Projekte seit 2001, Bürogründung Müller-Stüler und Höll Architekten im Jahre 2004.

Ausstellungen:

da! 2014 Architektur in und aus Berlin

Bundesstiftung Baukultur Ausstellung Brandenburgischer Baukulturpreis 2013

Germany’s Architecture: A Voyage in Diverse Scales, Seoul Design Olympiad 2009

da! Architektur in und aus Berlin 2009

Ausstellung Brandenburgischer Baukulturpreis 2009

bautec 2008, Sonderschau der Architektenkammer Berlin

da! 2007 Architektur in und aus Berlin

PotsdamBAU 2005, Ausstellung der Brandenburgischen Architektenkammer

da! 2002 Architektur in und aus Berlin