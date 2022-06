CrazyChair: Hochwertige Hängematten und Hängesessel made in Germany





CrazyChair ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit Sitz im bayerischen Gauting, das all seine Produkte selbst entwickelt und designt. Dabei handelt es sich um hochwertige Hängematten, Hängesessel und Edelstahlständer, deren Besonderheit in ihrer enormen Haltbarkeit und Wetterfestigkeit liegt. Die Herstellung sämtlicher Produkte erfolgt ausschließlich in Deutschland, die Vermarktung direkt über das Unternehmen ohne Händler an Endverbraucher und Business-Kunden. Die Hängematten und Hängesessel von CrazyChair zeichnen sich durch eine beispiellose Outdoor-Qualität aus. Sie werden aus einer wetterbeständigen Kunstfaser hergestellt, sodass sie dauerhaft draußen bleiben können – von -30° C bis +70° C, und das über viele Jahre hinweg. Weder direkte Sonneneinstrahlung noch Regen, Schnee, Frost oder Salzwasser machen ihnen etwas aus. Neben der Wetterfestigkeit sind Komfort, Bequemlichkeit und hohe Belastbarkeit wesentliche Kriterien der CrazyChair-Produkte.





CrazyChair: Qualität im Fokus seit mehreren Jahrzehnten





Das Unternehmen CrazyChair wird seinen hohen Ansprüchen an Material, Verarbeitung, Sicherheit, Komfort, Ergonomie, Langlebigkeit und Umwelt inzwischen seit über 20 Jahren gerecht. So wird ausschließlich in Deutschland produziert, um kurze Transportwege zu gewährleisten und die Produktion stets im Blick zu haben. Durch die Produktion in Deutschland können darüber hinaus den Kunden ganz individuelle Lösungen angeboten werden, wie zum Beispiel Sonderproduktionen oder Anpassungen an besondere Gegebenheiten, sogar im laufenden Produktionsprozess. Nicht nur die Hängematten und Hängesessel überzeugen mit Langlebigkeit und Nachhaltigkeit, sondern auch die Ständer von CrazyChair. Sie bestehen aus Edelstahl, einem Werkstoff, welcher verlustfrei immer und immer wieder recycelt werden kann. Auf diese Weise werden Energie und Ressourcen nicht unnötig verschwendet.





Namhafte Kunden in ganz Europa schwören auf CrazyChair-Produkte





Zu den begeisterten Kunden, die CrazyChair beliefert, gehören nicht nur qualitätsbewusste Privatpersonen, sondern auch große Kreuzfahrtunternehmen wie TUI Cruises, AIDA, Lindblad Expeditions und National Geographic Endurance, aber auch Wellnesshotels, Reha-Kliniken sowie Bundes- und Landesgartenschauen, die mit Hängematten und Hängesesseln bestückt werden und wissen, dass sich eine Investition in Qualität immer lohnt.





CrazyChair: TÜV-geprüft, patentiert, zertifiziert und ausgezeichnet





Wer so stark in öffentlichen Bereichen tätig ist, hat natürlich auch entsprechende TÜV-Prüfungen durchgeführt. Für den Bereich Kreuzfahrt kann CrazyChair weitere Spezialprüfungen seiner Materialien vorlegen, wie IMO (International Maritime Organisation). Darüber hinaus besitzt das Unternehmen bei einzelnen Produkten Musterschutz und Patente. So wurde beispielsweise – bei Millionen von Hängematten weltweit – für eines der CrazyChair-Modelle das EU- und US-Patent eingetragen, was die Qualität, Kreativität und Innovationskraft des bayerischen Unternehmens bestätigt. Der Hängesessel CrazyChair ONE, das erste Produkt des Unternehmens, welches seit über 20 Jahren hergestellt wird, wurde vom „Institut Gesunder Rücken“ (IGR) für gesundes, ergonomisches Sitzen zertifiziert und ausgezeichnet.





Produkte von CrazyChair: modern und zeitlos, funktional und alltagstauglich





CrazyChair definiert sich nicht nur über seine hochwertigen und langlebigen Produkte, sondern auch über Leidenschaft und Liebe zum Detail, über modernes Denken, Designen und Realisieren, über das genaue Beobachten und Bewerten von Trends bei gleichzeitiger Konzentration auf Langfristigkeit und Beständigkeit. CrazyChair-Produkte sind modern, minimalistisch und zeitlos. Aber es geht nicht nur um ein cooles, überzeugendes Design. Beim Entwurf wird konsequent darauf geachtet, dass Design, Funktionalität und Alltagstauglichkeit perfekt miteinander harmonieren, damit die Nutzer über viele Jahre hinweg viel Freude an ihrem Produkt haben.