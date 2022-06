Was uns bewegt

Im Mittelpunkt steht immer der Bauherr, der wohl fühlt was er will, aber es noch nicht konkret beschreiben kann und der sich positiv überraschen lassen will. Ihn zu überraschen, ihn in seiner originären Authentizität wahrzunehmen und zu respektieren, dabei aber der eigenen Architektursprache treu zu bleiben, sind die Orientierungspunkte der Planung von Schienbein+Pier.

Entwurf beinhaltet das Wort Wurf, unsere Entwürfe sind alle aus dem selben Wurf und trotz wiedererkennbarer Merkmale ist doch jeder ein eigenständiges Individuum. Stil heißt für uns nicht das Klonen der eigenen Ideen, sondern markiert eine geistige Haltung beim Planen, bei dem, bei aller Präzision, letztendlich auch die Persönlichkeit oder die Unternehmenskultur des Bauherrn spürbar wird.