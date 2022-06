SCHIENBEIN+PIER ist ein national und international tätiges Innenarchitekturbüro.

Die Relevanz unserer Arbeit ist geprägt durch die Gestaltung sozialer Interaktion in Räumen und zeigt sich in einem konsequent nachhaltigen Handeln, dem selbstverständlichen Einbeziehen von digitalen Systemen in alle Planungs- und Realisierungsprozesse, sowie der Fokussierung auf den Menschen mit dem Ziel größtmöglicher Inklusion.

Mit Neugier und Respekt vor den Menschen der unterschiedlichen Kulturen, in denen das Büro arbeitet, wird die Maßgabe, Innenarchitektur immer wieder neu zu denken, gefördert.

Vor allem bei den Projekten im Bereich der präventiven Gesundheitsförderung in Hotels und kommunalen Einrichtungen, entwickeln wir ein komponiertes Zusammenspiel von unterschiedlichen Fachdisziplinen und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die dann in der Umsetzung durch den Einsatz von authentischen Materialien, angemessenen Konstruktionen, unterstützendem Licht und innovativer Technik den Gebrauchswert und die Stärke unserer Konzepte beweisen.