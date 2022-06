Als Meisterfachbetrieb sind wir der hohen Qualität und guten Tradition unseres Handwerks zutiefst verpflichtet. Doch das ist uns nicht genug. Um unsere Kunden in besonderem Maße zu überzeugen, haben wir uns eigene Leitsätze und damit strenge Normen für unsere Leistungen geschaffen:

1.Wir sind ehrlich und fair.

2.Auf uns können Sie sich verlassen.

3.Wir sprechen gerne und offen mit unseren Kunden.

4.Wir arbeiten ordentlich und sorgen für Sauberkeit.

5.Alles wird schön.

Nichts macht uns zufriedener als Kunden, die uns aus Überzeugung weiterempfehlen oder mit einem neuen Projekt wieder zu uns kommen. Deshalb bieten wir Ihnen unsere Leistungen zu einem angemessenen und fairen Preis an. Wir berücksichtigen dabei in Ihrem Interesse eventuell anfallende Neben- und Servicearbeiten gleich mit. Und wir erläutern unsere Angebote so, dass Sie alles verstehen können.

Wenn wir Ihnen etwas ankündigen oder zusagen, dann halten wir das auch ein. Das gilt für Kosten und Termine genauso wie für den Umfang unserer Leistungen, technische Eigenschaften, die Art und Weise unserer Arbeit und die ausführenden Mitarbeiter. Sollten sich während Ihres Projekts Änderungen ergeben, informieren wir Sie rechtzeitig darüber und sprechen mit Ihnen passende Lösungen durch. Selbstkritisch kontrollieren wir laufend unsere Arbeit, ob alles wie zugesagt ausgeführt ist. Und beendet ist Ihr Projekt für uns erst, nachdem Sie es uns bei der gemeinsamen Prüfung abgenommen haben.

Mit dem beratenden Gespräch fängt jede unserer Arbeiten für Sie an. Dabei ist es egal, ob es um die Ausführung einer Standardarbeit oder die aufwändige Realisierung Ihrer Wohnraumträume geht. Immer sprechen wir mit Ihnen alle wichtigen Details vor Beginn unserer Arbeiten durch. Im Laufe Ihres Projekts stehen Ihnen unsere Mitarbeiter jederzeit gerne Rede und Antwort. Und nach Abschluss unserer Arbeiten begleiten wir unsere Kunden weiter mit Informationen und relevanten Neuigkeiten über uns und unsere Leistungen.

Unser Mitarbeiter können Sie immer gut erkennen: Die Kleidung mit unserem Logo, dem Namen unseres Mitarbeiters und dem „Alles wird schön“-Schriftzug unterscheidet sich deutlich vom Wettbewerb. Bei unseren Arbeiten verursachen wir so wenig Schutt, Staub und anderen Schmutz wie möglich. Weil er sich aber nie ganz vermeiden lässt, beseitigen wir ihn schnellstens und machen nach Abschluss unserer Arbeiten gründlich sauber. Wenn wir Ihre Räumlichkeiten betreten, tragen wir immer entsprechend angepasste Fußbekleidung, z. B. Überschuhe.

Egal, ob wir eine einfache Malerarbeit ausführen, umfängliche Renovierungen durchführen oder Ihre Räume nach Ihren Vorstellungen und Ideen anspruchsvoll gestalten und einrichten – immer ordnen wir all unser Tun einem großen Ziel unter: Dass für Sie, unseren Kunden, alles schön wird.

Alles wird schön – das ist unser Versprechen an Sie, wenn wir mit unserer Arbeit für Sie anfangen.

Alles wird schön – das leitet uns an, während wir unsere Arbeit für Sie ausführen.

Alles wird schön – das ist die Verpflichtung, nach der wir Herstellerfirmen auswählen und die unsere Handwerkspartner leben, wenn sie gemeinsam mit uns für Sie arbeiten.

Alles wird schön – das ist unsere Botschaft, wenn wir nach Beendigung Ihres Auftrags weiter mit Ihnen in Kontakt bleiben.

Sollten Sie bei unserer Arbeit oder dem Verhalten eines unserer Mitarbeiter trotz unserer Leitsätze noch Ideen für Verbesserungen haben, sprechen Sie uns bitte offen darauf an. Nur so können wir uns in Zukunft weiter entwickeln.

Dafür stehe ich mit meinem Namen!