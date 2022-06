Småland ist bekannt für seine Wälder, Seen, weite Landschaften, Knäckebrot, Elche, Pippi Langstrumpf und für natürlich erstklassige Designermöbel. Der skandinavische Stil ist modern, hell und klar und hier im Herzen Schwedens gibt es viele junge und erfahrene Möbelmacher, die Möbelstücke von feinster Qualität in kleinen Manufakturen fertigen. Wir möchten Dich gerne einladen, diese Menschen kennenzulernen und neue Möbel für Dein Zuhause zu entdecken. Denn für uns hier in Schweden ist „hemma“ , also unser Zuhause, ein wichtiger Ort, um uns mit Freunden und Familie wohlzufühlen.