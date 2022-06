Architektenkammer Baden-Württemberg, Kreis Stuttgart, Mitglieds-Nr. 0741341965 Geboren in Stuttgart 1989–1997Architekturstudium an der Technischen Universität Berlin 1997–1998 Bürogemeinschaft mit J. Blunck in Berlin 1998–2000 Arat - Siegel & Partner, Berlin und Stuttgart. Wettbewerbe und Projekte im In- und Ausland 2001–2002 Lehrauftrag an der TU Berlin, Institut für Stadt- und Regionalplanung, Fachgebiet Städtebau und Siedlungswesen seit 2003 Partner im Architekturbüro 'asp' Architekten Arat - Siegel & Partner 11/2005 Berufung in den BDA