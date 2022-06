Nach über 10 Jahren Erfahrung mit der LED-Technologie hat Nimbus als Design- und Innovationsführer im Bereich der LED Innenraumbeleuchtung bereits viele Millionen LEDs im Privat- und Projektbereich verbaut. Durch den Anspruch einer ganzheitlichen Betrachtung von Beleuchtungsaufgaben und das Denken in kompletten Produktfamilien entstehen LED-spezifische Lösungen, in denen die LED-Technologie alle ihre Vorteile ausspielen kann. Nimbus bietet derzeit als einziger Hersteller eine umfassende LED-Leuchtenserie, mit der nahezu alle Beleuchtungsaufgaben erfüllt werden können: behagliche Beleuchtung im Wohnbereich, effiziente Arbeitsplatzbeleuchtung und flächige Allgemeinbeleuchtung für Flure, etc. Aus der engen Zusammenarbeit mit Lichtplanern, Architekten und Elektrofachplanern entstehen neue und in ihren Funktionen erweiterte Konzepte.