1953 Gründung des Architekturbüros durch Klaus Breithaupt Nach ersten Wettbewerbserfolgen im Bankenbau Erweiterung des Aufgabenspektrums 1959 1. Krankenhausprojekt im Rheinland Neubau des Krankenhauses Salzkotten und dessen Betreuung bis zum heutigen Tage 1966 Bürovergrößerung und Umzug Ausweitung des Aufgabenspektrums auf den Bau von Landeszentralbanken nach dem Wettbewerbserfolg zum Neubau der LZB Köln 1990 Regionale Ausweitung in die neuen Bundesländer mit Zweigbüro in Dresden 1991 Eintritt von Andreas Breithaupt in das Büro nach Mitarbeit im Büro Oswald Mathias Ungers und im Diözesanbauamt Eichstätt bei Karljosef Schattner 2004 Weiterführung des Büros als Breithaupt Architekten