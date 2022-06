ALLTÄGLICHE BLICKE

„Auf der Suche nach kultureller Identität und Eigenart von Zeit und Ort vermitteln die Bauten ein authentisches Bild heutiger deutscher Wirklichkeiten. Die ohne jede minimalistische Affektiertheit entwickelten Antworten verweisen unmittelbar und lakonisch auf die jeweilige Aufgabenstellung in ihrem spezifischen Kontext. Trotz dieser neorealistischen Schonungslosigkeit gleiten die Architekturen nie in die Banalitäten ab sondern schenken der Alltäglichkeit spröde Autonomie und rätselhafte Würde. Mit souveränem Gespür entwickeln die Arbeiten von f29Architekten poetische Ausblicke und Abbilder unserer ungewissen Wirklichkeit.“ So beschreibt UPW Nagel im Buch ‚Reflexe der Moderne – eine Architektengeneration’ die Bauten von Christian Schmitz und Peter Zirkel.