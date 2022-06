Christian Herbert

Architekturstudium an der TU Braunschweig 1993-1995 Mitarbeit im Büro Prof. Schürmann Köln/Salzburg 1995-1996 Mitarbeit im Büro Prof.Kees Christiaanse Rotterdam/Köln ab 1996 freiberufliche Mitarbeit bei APB, Hamburg und ASTOC/Köln 1996 Bürogründung Seit 1998 Vertretung vor Ort für die Hamburger Projekte von Prof.Kees Christiaanse/ASTOC,Rotterdam/Köln herbert@kunstherbert.de Bettina Kunst Architekturstudium an der TU Braunschweig 1992-1994 Mitarbeit im Büro Hensel-Bechtloff-Partner Hamburg 1994-1996 Mitarbeit im Büro Böge und Lindner Hamburg 1996-2001 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Grundlagen des Entwerfens, TU Braunschweig, Prof. Gerhard Auer 1996 Bürogründung ab 2000 Lehraufträge Hochschule Bremen und TU Braunschweig, Gestalten, Entwerfen, Baukonstruktion kunst@kunstherbert.de