Das Büro wurde 1998 von Thomas Grüninger in Darmstadt gegründet.

Seit 2011 wird die Gesellschaft THOMAS GRÜNINGER ARCHITEKTEN BDA gemeinschaftlich von Thomas Grüninger, Marko Jäger und Jörg Muntermann geführt.

Wir verfügen über ein Netzwerk von langjährigen Kooperationspartnern in den Fachbereichen Innenarchitektur, Tragwerksplanung und Technische Gebäudeausstattung. Durch unsere Bauten für öffentliche Auftraggeber sind wir gut mit den entsprechenden Abläufen und dem zugehörigen Vergabewesen vertraut. Neben der Arbeit im Büro und an Projekten sind wir aktiv in der Lehre tätig und geben unser Wissen gerne an zukünftige Architekten/ -innen weiter.