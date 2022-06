Unser Büro sieht sich einer modernen klaren Architektur verpflichtet, in

deren Mittelpunkt der Mensch und die Befriedigung seiner Bedürfnisse nach Wärme, Licht, Luft, Sonne, und einer lebenswerten Umwelt steht. In dem Spannungsfeld zwischen Technologie, Ökonomie, Ökologie und Ästethik versuchen wir für unsere Bauherren zeitgemäße Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Fachkompetenz, Beratung, die Arbeit im multidisziplinären Team prägen unsere Arbeit, ebenso wie das Streben nach Verbesserung und Überarbeitung, Kostenoptimierung, Berücksichtigung aller Belange des nachhaltigen Bauens und Wirtschaftens, als Grundlage langfristig wirtschaftlicher Immobilien, und Entwicklung eigenständiger innovativer Lösungsansätze und Konstruktionen im Sinne der Aufgabenstellung. Eine zeitlose moderne Ästhetik in der Ausformulierung und Umsetzung, lichte möglichst natürlich belichtete und belüftete Räume, klare Organisation und Orientierung, elegante Tragstrukturen, und Aufmerksamkeit auf das Detail nach Funktion und Erscheinungsbild sind Merkmale unserer Projekte.