Die Firma Wohndesign Enzmann zählt seit 65 Jahren, in 3. Generation, zu den führenden Einrichtungshäusern in Süddeutschland.In unserem Einrichtungshaus in Reutlingen (1000 qm) und in Stuttgart (über 400 qm) finden Sie eine große Auswahl an exklusive Designmöbeln von namhaften Markenherstellern.Neben dem Verkauf einzelner Möbel liegt unser Schwerpunkt in der Planung und Realisierung von Raum-, Wohnungs-, Haus- und Objektgestaltung bis hin zur Ausführung kompletter Umbauten und Renovierungen.Als Einrichtungshaus bieten wir Ihnen mehr als ein herkömmliches Möbelhaus.Lassen Sie sich inspirieren, egal ob Sie sich für Möbel, Lampen und Leuchten oder Heimtextilien interessieren.Besuchen Sie unsere exklusiven Möbelausstellungen!