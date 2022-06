DRATZ&DRATZ Architekten wurde 2010 gegründet. Es ist die Fortführung des von 1970 bis 2010 bestehenden ASU Planungsbüro welches 40 Jahre erfolgreich von Uli Dratz geführt wurde. Die Bearbeitungsschwerpunkte lagen im Besonderen im Wohnungs- und Siedlungsbau sowie im Neu- und Umbau von öffentlichen und privaten Gebäuden.

DRATZ&DRATZ Architekten bearbeiten nahezu sämtliche Aufgaben in den Bereichen Architektur und Städtebau. Hierbei werden unterschiedliche Massstabsebenen bedient. Dabei umfasst das Wirkungsfeld das Entwerfen, Projektieren und Realisieren von Neu- und Umbauten in den Themenfeldern Kultur, Bildung, Gesundheit Industrie- und Freizeit. Darüber hinaus bearbeitet das Büro Aufgaben im Bereich der innovativen Materialisierung temporärer Architektur. Aktuelle Projekte finden sich im klassischen Hochbau, der typologischen Gebäude-transformation im Hinblick auf denkmalgerechte Umnutzung von Bestandsgebäuden als auch in der energetischen Gebäudesanierung wieder. DRATZ&DRATZ Architekten denken ganzheitlich und handeln ziel- und lösungsorientiert. Von Beginn der Aufgabenbearbeitung über den Entwurf bis zu Ausführung und Abwicklung arbeiten DRATZ&DRATZ inter-disziplinär mit Fachplanern und Spezialisten zusammen. Bei der Arbeit werden gestalterische Faktoren mit ökonomischen, ökologischen und sozialen Komponenten zu einem einheitlichen Ganzen verknüpft. Die Interessen der Auftraggeber stehen dabei stets im Mittelpunkt. Im Ergebnis erhält der Auftraggeber eine exakt auf seine Bedürfnisse zugeschnittene individuelle Lösung.