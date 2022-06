Über 50 Jahre Erfahrung in allen Formen der Architektur, bei öffentlichen Bauten, Geschäftshäusern, Büro- und Gewerbebauten, großflächigem Einzelhandel, Sakralbauten, individuellen Ein- und Mehrfamilienwohnhäusern sowie mit der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen besonders im Denkmalbereich mit hohem Anspruch an nachhaltiges und energiebewusstes Bauen.Hohe Kompetenz in Fragen der Standortuntersuchung innerhalb der Projektentwicklung.Flexible und schnelle gestalterisch sehr hochwertige Entwurfsarbeit zu Architektur und Innenraumgestaltung.Ganzheitliche Planungsarbeit unter Berücksichtigung aller funktionaler und technischer Belange bei ständiger Zielvorgabenkontrolle.Von großer Erfahrung geprägte Objektüberwachung unter permanenter Kosten- und Terminkontrolle.