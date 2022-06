Planquadrat wurde 1994 aus einer studentischen Arbeitsgemeinschaft heraus gegründet und hat sich inzwischen zu einem führenden, national wie international tätigen Architektur- und Stadtplanungsbüro entwickelt.

An den drei Standorten in Berlin, Darmstadt und Frankfurt beschäftigt planquadrat rund 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus ist planquadrat international mit unabhängigen Partnerbüros in den Vereinten Arabischen Emiraten und in Indien vertreten.





Das Leistungsspektrum des Büros umfasst alle Aufgabenbereiche aus den Gebieten der Stadtplanung und des Hochbaus. Zu den Hochbauprojekten zählen Industrie-, Gewerbe-, Labor- und Verwaltungsbauten, Wohnungsbau, Schulen, Einkaufszentren und Sondernutzungen. Der Bereich der Stadtplanung beinhaltet Machbarkeitsstudien, städtebauliche Rahmenplanungen, Bebauungspläne und vermarktungsbegleitende Leistungen. Zudem betreut planquadrat öffentliche Auftraggeber und Bauherren bei der Ausschreibung und Durchführung von Wettbewerben und VgV-Verfahren.

Gutachten und Bauherrenberatung zählen ebenso zu den Tätigkeiten, wie die regelmäßige Teilnahme an nationalen und internationalen Wettbewerben.