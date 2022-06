Die Nautilus kennt wohl jeder – jenes legendäre U-Boot des Käpt‘n Nemo

aus der Feder von Jules Verne. Doch was ist der Nautilus? Er sieht aus wie eine einfache Schnecke, ist aber ein geheimnisvolles Unterwasserlebewesen aus der Familie der Nautiliden - zu Deutsch: Perlboote. Und er ist der Namensgeber der Firma Nautilus Hausboote, die seit 2010 in Köpenick, dem wasserreichsten Berliner Bezirk, direkt an der Dahme ihren Sitz hat. Wer die Nautilus Hausboote sieht, erkennt sofort, was Firmengründer Andreas Hoffmann bei der Namensgebung inspiriert hat: die organischen Formen seiner schwimmenden Häuser, die mit ihren harmonischen Rundungen in Eleganz und Natürlichkeit an eben jenen Nautilus erinnern, der Hunderte Meter tief in seinem Haus im Pazifik lebt. Bei den Entwürfen der Marke Nautilus handelt es sich um schwimmende Architektenhäuser, die nach den individuellen Wünschen der Kunden geplant werden. Beim Bau kommen zeitlose Materialien wie Holz, Glas und Stahl zum Einsatz. Und eine für Hausboote ungewöhnlich großzügige Panoramaverglasung verschafft jedem Perlboot-Kapitän auf seinen Reisen einen faszinierenden Ausblick in die Natur.