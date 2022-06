Dirk Mailänder ist Inhaber des Planungsbüros mailänder licht design. Nach einer Ausbildung zum Elektroinstallateur und dem Studium der Architektur an den Hochschulen TU Braunschweig und Universität Hannover sammelte er erste Erfahrungen in namhaften Architekturbüros (z.B. Prof. Joachim Schürmann, Köln).

Von 1995 bis 2000 entwickelte er in enger Zusammenarbeit mit dem Lichtplanungsbüro Dinnebier in Wuppertal eigenständig Konzepte für größere Bauvorhaben wie der EXPO 2000, Flughafen Düsseldorf, HBF Köln, T-Mobile Bonn etc. Seit dem Jahr 2000 ist das Büro mailänder licht design in Köln, Luxemburger Str.152 ansässig und betreibt bundesweit Lichtprojekte mit unterschiedlichsten Aufgabenstellungen.