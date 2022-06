Architektur entsteht im Spannungsfeld zwischen kollektiven Interessen und den individuellen Vorgaben der Auftraggeber. Als Treuhänder der wirtschaftlichen und inhaltlichen Belange des Bauherren vermitteln wir zwischen den unterschiedlichen nur scheinbar unvereinbaren Zielsetzungen. Diesen dialogischen Prozess betrachten wir als Inspirationsquelle und Motor für Innovation. Komplexe Zusammenhänge erfordern spezifische Antworten, die in ihrer Kraft und Authentizität vorgefertigte Lösungen übertreffen.Die erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben, Symposien und Gutachterverfahren weist motorplan als ein Büro mit hoher gestalterischer und planerischer Kompetenz aus. Der Fokus in der Realisierung liegt auf der umfassenden Betreuung in allen Leistungsphasen um eine durchgängige Qualitätssicherung, Kosten- und Termintreue zu gewährleisten. Im Rahmen von Lehrtätigkeit an der FH Frankfurt, Universität Stuttgart, Darmstadt, FH Biberach, Fachvorträgen und Veröffentlichungen werden die theoretischen Grundlagen für Innovationen in der Praxis geschaffen.Motorplan beschäftigt derzeit 15 Mitarbeiter in den Bereichen Konzept, Entwurf, Planung, Ausschreibung und Bauleitung (LPH 1-9 HOAI). Die Bearbeitung erfolgt mit modernster CAD- und AVA- Software.Wir arbeiten in Kooperation mit Fachfirmen aus den Bereichen Tragwerksplanung, technische Gebäudeausrüstung, Bauphysik, Energiemanagement, Prozessoptimierung und Landschaftsplanung.