Concrete® Rudolph Urban Design markiert den Schulterschluss von Designern, Architekten und Landschaftsarchitekten und unserem Know-how. Und unserem Mut, auch Gestaltungsideen zu verwirklichen, an die sich kaum einer herantraut. Was machbar ist, setzen wir um. Mit Neugier, Verve und Leidenschaft. Wir gießen die Visionen der Gestalter in Beton – in Glasfaserbeton. Und tragen so dazu bei, auch dem öffentlichen Raum ein unverwechselbares Gesicht zu geben. Concrete® Urban Design geht damit neue Wege. Und wird das auch künftig tun.