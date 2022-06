WIE BRINGT IHRE IMMOBILIE BEIM VERKAUF DEN BESTEN PREIS? ...über den 1. Eindruck MIT HOME STAGING!

Für den 1. Eindruck gibt es keine 2. Chance! - Was beim Vorstellungs-Gespräch oder beim Rendezvous gilt, gilt beim Verkauf von Immobilien genau so: Wenn der erste Anblick bzw. Eindruck nicht gefällt, ist es schwer und kaum noch möglich, diesen Eindruck wieder zum Positiven zu wenden. Wir stylen daher Ihre Immobilie so, daß die potentiellen Käufer sich bereits auf den ersten Blick im Internet oder im Exposé in Ihre Immobilie verlieben.

Natürlich erstellen wir auch ein komplettes Konzept für Showrooms und Musterwohnungen für Bauträger oder planen Ihre Büroräumlichkeiten nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen komplett neu.