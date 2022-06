LIGHTS of VIENNA ist weltweit führend in Design, Entwicklung und Fertigung von dekorativer und hochwertiger Beleuchtung. Die Herstellung der maßgefertigten Produkte erfolgt in den Werken des Unternehmens in Österreich. In enger Zusammenarbeit mit Top-Designern und Architekten sind über die letzten 20 Jahre eine Vielzahl einzigartiger Lichtobjekte und Lichtlösungen entstanden.