Die Firma

Jahre, die uns geformt haben.

2012

Die Komplettabwicklung von Bauvorhaben in Verbindung mit Partner Handwerksbetrieben wird von uns weiter fokussiert.Neue Konstruktionen im Nasszellenbereich erweitern das Portfolio.

2011

Die Herstellung der Decksmöbel hat sich zu einem weiteren Standbein des Unternehmens entwickelt.Der Bau eines Rechenzentrums wurde von unserem Unternehmen vom Entwurf über Planung und Durchführung bis zur Fertigstellung für alle Gewerke komplett koordiniert und abgewickelt.

2009

Ein neues 3 - D Zeichensystem wird angeschafft.Die ersten Decksmöbel für Megayachten werden auch nach dem bei uns entwickelten System gebaut.

2008

Der Durchbruch mit ersten Aufträgen für das entwickelte Produkt der Megayachten.Der Fertigungsablauf wird mit Hilfe eines Teamcoachs und der gesamten Mannschaft in Workshops neu erarbeitet. Ein neues Projekt mit einem komplett neuen Produkt im Mineralwerkstoff wird im Auftrag einer Werft entwickelt.

2007

Die Ausstellung wird komplett neu geplant und zu einer aktiven Büroaustellung umgebaut.Gleichzeitig werden neue Büroräume geschaffen.Das Produkt Parapan wird ins Produktportfolio aufgenommen und im Markt eingeführt.Eine neue Idee im Nasszellenbereich von Megayachten wird entwickelt.

2004

Erste Erfahrungen mit Aufträgen aus dem Schiffsbereich werden gesammelt.Der Corianbereich wächst mit weiteren Produkten und Entwicklungen.Der Baubereich nimmt ständig weiter ab. Eine Umstrukturierung wird unumgänglich, der Objektbereich wird weiter entwickelt und ausgebaut.

2003

Die Marktsituation im Küchen-Sektor macht eine Neuausrichtung, das heißt Konzentration auf den höherwertigen Bereich, erforderlich.

2002

Der Corianbereich entwickelt sich nach Plan. Mit den Aktivitäten wächst der Kundenstamm.Innovationen auf dem Gebiet der Aufzugkabinen-Auskleidung sind marktreif. Ein weiterer Geschäftsbereich etabliert sich.

2000

Nach mehreren Prüfungen erhält der Betrieb von DuPont das exklusive Zertifikat "Quality Network Corian". Grittner Team ist damit Network-Partner für Herstellung und Vertrieb von Corian-Produkten.

1999

Wachsender Erfolg im Küchenbereich. Ein weiterer eigenständiger Geschäftsbereich entsteht.Der Begriff Grittner Team wird als geschütztes Markenzeichen eingetragen.

1996

Der Betrieb wird in eine GmbH umgewandelt und erhält seinen heutigen Namen. Ein neues Firmenzeichen entsteht. Und ein Slogan, der die Unternehmensphilosophie auf den Punkt bringt:Grittner TeamWir formen IdeenDie bisher größten Veränderungen stehen ins Haus. Erhebliche Investitionen in eine neue große Produktionshalle, modernste Anlagen und Techniken werden getätigt. Der Betrieb wird auf die computerunterstützte Fertigung mit Maschinenanbindung umgestellt: Am Computer wird entworfen und gezeichnet, die Daten bzw. Arbeitsanweisungen gehen vom Rechner direkt an die Maschine.

1995

Die Entwicklung neuer Design- bzw. Verarbeitungstechniken wie die Verbindung von Holz und Metall wird vorangetrieben. Der Betrieb nimmt die Verarbeitung des Mineralwerkstoffs Corian (z. B. für Küchen) auf.Die erste rechnergestützte Maschine wird angeschafft.

1993

Es wird angebaut. Der ehemalige Bankraum wird nun zur Endmontage benutzt.

1992

In diesem Jahr erfolgt die Erweiterung von Maschinenraum und Lager.

1990

Der erste PC wird angeschafft . Zunächst nur für die Fakturierung bzw. das Buchhaltungswesen. Die Pläne reichen jedoch schon weiter.

1988

Nach erfolgreich abgelegter Meisterprüfung wird das Gewerbe angemeldet.

1987

Es war tatsächlich so: Der Anfang fand in einer Garage statt. Hier wurde 1987 die erste eigene Maschine, eine brandneue Drechselbank, aufgestellt.Auf einem Anwesen in Jeddingen werden dann die leerstehenden Gebäude eines früheren Tischlereibetriebes entdeckt und 1989 gekauft.