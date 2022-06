ZEITLOSE ARCHITEKTUR SEIT 1993. MÖBEL VON MORE AUS HAMBURG.

Möbel können schön sein, hochwertig oder praktisch. Wertvoll aber sind sie erst, wenn wir in ihnen Bedeutsamkeit erkennen, weil sie ganz selbstverständlich Teil unseres Lebens sind. Objekte von more sind so gedacht und gefertigt, dass sie ihren Besitzer Jahre und Jahrzehnte begleiten. Inspiriert von klaren Ideen, überraschenden Funktionen und den zeitlosen Formen moderner Klassiker. Statt einen Raum zu dominieren, schaffen unsere Möbel Freiheiten für individuelle Gestaltung.

Wir sind überzeugt, dass substanzielles Design keine Kompromisse in der Materialqualität machen darf. Deswegen verwendet more ausschließlich langsam gewachsene Massivhölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft in Deutschland, Frankreich und den USA. Zwischen den Arbeitsgängen gönnen wir dem Holz immer wieder Ruhepausen bei kontrollierter Luftfeuchtigkeit. So entstehen besonders langlebige Oberflächen. Unsere Stoffe beziehen wir aus Schweden, Italien und England. Darunter Wollstoffe aus neuseeländischer Schurwolle mit Chinagras, für eine besonders schöne Haptik. Die Fertigung unserer Möbel erfolgt ausschließlich in Deutschland, in drei Manufakturen im Norden und am Niederrhein. Wir schätzten diese Betriebe für ihre Sorgfalt und Zuverlässigkeit und arbeiten seit vielen Jahren mit ihnen zusammen.

more wurde vor über 20 Jahren von Designer und Geschäftsführer Bernhard Müller gegründet. Unser Team entwickelt und realisiert Ideen im offenen und direkten Austausch. Wir tun nur das, was wir gerne tun und wovon wir wirklich überzeugt sind. Wir beraten unsere Kunden persönlich und legen Wert auf langfristige Beziehungen zu Partnern und Lieferanten.

www.more-moebel.de