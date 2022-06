Trends erkennen und Trends setzen. Seit mehr als 60 Jahren prägt KETTLER den Sport- und Freizeitmarkt mit richtungsweisenden Produktlösungen. Einige davon haben Geschichte geschrieben: Mit dem weltweit ersten Aluminium-Bike revolutionierte KETTLER 1977 die Fahrradwelt, der Hometrainer "Golf" entwickelte sich in den achtziger Jahren zum beliebtesten Fitnessgerät Europas, mit dem KETTCAR wuchsen Generationen von Kindern und Jugendlichen auf und die erste wetterfeste Aluminium-Tischtennisplatte steht noch heute für zukunftsweisende Funktionalität.

Der visionäre Unternehmergeist des Firmengründers Heinz Kettler wird auch heute noch von seiner Tochter unter Beweis gestellt. Zusammen mit dem Managementteam führt Dr. Karin Kettler diesen Visionskurs als Inhaberin und Geschäftsführerin des Traditionsunternehmens fort. Aus dem Kleinunternehmen, das 1949 im sauerländischen Ense-Parsit gegründet wurde, ist mittlerweile eine weltweit agierende Unternehmensgruppe entstanden. Mehr als 2.000 Mitarbeiter sichern Entwicklung, Herstellung und Vertrieb innovativer Produkte, welche die aktive Freizeitgestaltung aller Generationen prägen und zu hoher Lebensqualität beitragen. Eine elementare Säule der KETTLER Erfolgsstory lautet neben Funktionalität, komfortabler Bedienbarkeit und anspruchsvollem Design vor allem kontrollierte Qualität. Durch enge Zusammenarbeit mit führenden Instituten und Unternehmen aus Design, Gesundheit und Technologie entstehen regelmäßige Verbesserungen und Innovationen, mit denen die Freizeit effizient und individuell gestaltet werden kann. Ob Fitnessgeräte, Fahrräder, Spielfahrzeuge oder Freizeit- und Gartenmöbel – zahlreiche Produktauszeichnungen und Testsiege haben die Marke KETTLER heute zum Inbegriff für Innovationskraft und Hochwertigkeit gemacht. So wurde das Unternehmen beispielsweise 2009 und 2010 mit dem Titel „Most Innovative Brand“ im Rahmen der Verleihung der PLUS X AWARDS, Europas größtem Wettbewerb für Technologie, Sport und Lifestyle, ausgezeichnet. Diverse weitere Auszeichnungen und Prädikate wie der "red dot" Design Award, "iF product design award" oder auch Stiftung Warentest Siege unterstreichen den Qualitätsanspruch der Marke KETTLER.