Das Büroteam besteht momentan aus 2 Partnern und 8 Mitarbeitern

Kristin Dirschl 1962 geboren in München Studium Universität Kaiserslautern, der ETH Zürich und der TU Darmstadt Mitarbeit bei Fuggazza und Steinmann, Baden CH 1991 Mitarbeit Udo Nieper, Darmstadt 1992 DAAD- Stipendium am Southern California Institute of Architecture; L.A., USA 1996 -1997 Lehrauftrag an der FH Darmstadt, Entwurf / Baukonstruktion 1993 -2007 Mitarbeit bei schneider+schumacher ab 2001 im FT/ Geschäftsleitung ab 2007 gemeinsames Büro Mitglied im „Mentorinnen- Netzwerk für Frauen in Technischen Berufen“ Mitglied im Netzwerk „Frauen in der Immobilienbranche“ Matthias Federle 1967 geboren in Mannheim 1987 – 1989 Schreinerschule in Schwetzingen und Michelstadt Studium an der TU Darmstadt 1992 - 1995 Mitarbeit in Büros in Frankfurt, Darmstadt und Mannheim 1995 - 1999 Mitarbeit bei KSP Engel Zimmermann in Frankfurt 1999 - 2000 Mitarbeit im Büro Zaeske und Maul, Wiesbaden 2000 - 2007 Partner im Büro bgf+ Architekten ab 2007 gemeinsames Büro