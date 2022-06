Traditionsreiches Tischlerhandwerk aus Münster.

KnowHow seit Generationen

Seit 1925 steht der Name Backmann für höchste handwerkliche Qualität und individuelle Wohnideen. Vom Gründer Hugo Backmann an wurden Erfahrung und Können durch die Generationen weitergegeben. Das spiegelt sich in jedem einzelnen unserer Werkstücke wider.

Perfektion als Maßstab

Backmann ist auf die Konzeption und Fertigung hochwertiger Innenraumausstattung spezialisiert. Unsere qualifizierten Fachkräfte, ausgebildeten Tischler und Tischlermeister sowie ein Maschinenpark der neuesten Generation ermöglichen einzigartige Detaillösungen und garantieren höchste handwerkliche Güte. Unser Anspruch ist die perfekte Umsetzung individueller Kundenwünsche in Qualität, Funktionalität und Design.