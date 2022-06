Das Atelier für dreidimensionale Konzepte entwirft und realisiert objektbezogene Arbeiten an der Schnittstelle von freier und angewandter Gestaltung. Unter dem Label herrwolke erarbeitet der Objektgestalter Michael Konstantin Wolke Lösungen im Bereich der Material- und Raumumnutzung. Das Arbeitsspektrum reicht von Mobiliar- und Interieurgestaltungen bis zu raumbezogenen Installationen. herrwolke realisiert Entwürfe im urbanen Umfeld, sowie Auftragsarbeiten im Kulturbetrieb. Hierzu gehören themenbezogene Lösungen für Theater und Museen. Eine Auswahl raumgestaltender Objekte produziert das Atelier für dreidimensionale Konzepte in Kleinserie und bietet die Entwicklung und Realisierung von individuellen Aufträgen im Bereich der Raum- und Objektgestaltung an.