Vielfalt statt Massenware

Immer mehr Menschen entdecken es für sich und holen das Badezimmer aus dem solange verkümmerten Dasein als reiner Nutzraum heraus. Wie könnte auch ein Raum in Plastikfolien und Spanplatten-Ästhetik vor sich dahinvegetieren, in dem jeder Tag auf ein neues beginnt und nach den stressigen Situationen des Alltags am Abend zum Ausklang kommt?

Gerade das Badezimmer ist ein Raum, dessen ästhetische Ausstrahlung täglich hautnah empfunden wird:

Sie kann die Stimmung des Tages nachhaltig beeinflussen. Denn wer morgens aufsteht und die Möglichkeit hat, in einem individuell auf seine Wünsche abgestimmten und exakt nach seinen Wünschen gebauten Badezimmer den Tag einzuläuten, dem kann auch keine noch so frühe Uhrzeit die Entspannung und gute Laune rauben.

"Manche Leute glauben, Luxus sei das Gegenteil von Armut. Nein. Luxus ist das Gegenteil von Gewöhnlichkeit"

Coco Chanel

Um diesen gestiegenen Ansprüchen an das Badezimmer auch Genüge zu tun, finden wir uns bei Nevobad nicht einfach damit ab, Designer-Bäder als Massenware anzubieten. Denn das entspricht nicht unserer Philosophie.

Wir verstehen uns als einen Nischenanbieter im Segment hochwertiger Bad-Ausstattung und bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Armaturen, Badewannen, Waschbecken und Zusatzartikeln.

Wir wollen unseren Kunden eine Vielfalt an Möglichkeiten offen lassen, ihr ganz individuelles und einzigartiges Bad zu gestalten.

Deshalb ist das gesamte und umfangreiche Programm von Nevobad eine gesunde und aufeinander abgestimmte Mischung. Kreationen aus hauseigenen Design-Linien, wie zum Beispiel DMD®, die unter anderem mit dem Designpreis des Chicago Athaeneum und dem „Red Dot“-Punkt des Design-Zentrums Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet worden, treffen auf sorgfältig von Martine und Wilhelm Vollmer und deren Mitarbeiter ausgewählte Komplementärprodukte.

Alles findet harmonisch in den verschiedenen Kollektionen zusammen und präsentiert die zu Armaturen, Waschbecken, Badewannen und Badezimmer-Accessoires gewordene Philosophie des Hauses.

Denn sie wissen ja:

Luxus ist das Gegenteil von Gewöhnlichkeit!