Unser Büro

Historie Von 1992 bis zur eigenen Bürogründung 1999 war das Büro als Niederlassung Dresden der Gesamtplanungsgesellschaft mbH Novotny Mähner & Assoziierte selbstständig tätig. Die gute Zusammenarbeit war vor allem für das Kennenlernen des Planungsprozesses größerer Projekte und der spezifischen Planung im Gesundheitsbau gerade in den „ Aufbaujahren“ bis zur Bürogründung sehr hilfreich. AWB Architekten ist 1999 durch Betriebsübergang aus der Niederlassung hervorgegangen. Leitlinie unserer Arbeit Als Architekten sehen wir die Auseinandersetzung mit Architektur in unserer Zeit als innovative Herausforderung und wichtig für die Kommunikation mit Bauherren und Fachplanern. Unsere Bezugsquellen sind durch neue Technologien, Fertigungstechniken oder umweltorientierte Sichtweisen wesentlich erweitert. In unseren Entwürfen versuchen wir Probleme ganzheitlich zu betrachten und anzugehen. Dabei wollen wir uns den Mut zum Experiment, die Kreativität und das freie Denken für authentische Lösungsansätze erhalten. Die Fähigkeit zur Arbeit im Team, die fachliche Qualifikation und persönliche Präsenz der Kompetenzträger in allen Planungsphasen betrachten wir als Grundlage des Erfolges. Unter Berücksichtigung der vielfältigen Einflüsse in der täglichen, oft mühseligen Arbeit muss es gelingen, dass die Architektur ihren Platz an der Spitze des Planungsprozesses behält.