Maler Schoo in Dormagen - Ihr Malerfachbetrieb für Qualitätsbewusste

Schoo GmbH in Dormagen ist Ihr kompetenter Malerfachbetrieb für kreative und exklusive Wandgestaltung. Von Malerarbeiten, Tapezier- und Stuckarbeiten über die Verlegung von Deckenplatten, Wand- und Bodenbelägen bis hin zur Restauration – bei Maler Schoo in Dormagensind Sie an der richtigen Adresse.

Traditionsunternehmen mit Kompetenz und Fachwissen

Qualität und Service haben in unserem Traditionsunternehmen oberste Priorität.

Tapeten und Wandgestaltungen sollen nicht nur Blickfänge sein, sondern Ihnen natürlich lange Freude bereiten.

Daher kommen im Malerbetrieb Schoo in Dormagen ausschließlich qualitativ hochwertige Produkte und Materialien zum Einsatz.

Fachgerechtes Arbeiten und fundiertes Know-how sind für uns darüber hinaus eine Selbstverständlichkeit. Qualifizierte, engagierte und fachkundige Mitarbeiter stehen Ihnen jederzeit bei all Ihren Fragen beratend zur Seite.

Hochwertige und exklusive Tapeten

In unserem Tapetenstudio "4 Wände" ist der Name Programm. Denn mit unserer umfangreichen Auswahl an hochwertigen und exklusiven Tapeten nationaler und internationaler Hersteller verschönern wir Ihr Zuhause.

Ob klassische, moderne oder englische Tapeten, von der Kindertapete bis hin zur Retrotapete - dank unserer guten Partnerschaft mit namhaften Tapetenfirmen liefern wir Ihnen stets eine große Auswahl und beste Qualität. Kommen Sie vorbei und lassen sich von unserer großen Auswahl inspirieren.