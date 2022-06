Wir arbeiten mit Leidenschaft für unseren Beruf!

Geschäftsführer Maik Messerschmidt realisiert zusammen mit seinem Team, sowie einem hohen Maß an Fachkenntnis und Kreativität Ihr persönliches Bauprojekt. Wir sind ein fachkundiges Team und arbeiten neben der fachlichen Kompetenzen v.a. stets im Sinne der Termintreue. Unsere Auftraggeber bestätigen uns einen freundlichen, persönlichen und unkomplizierte Kunden-Umgang sowie ein hohes Maß an Zuverlässigkeit. Wir sind Fachleute in unserem Gebiet – doch niemand kann alles Können. Für alle Arbeiten, die nicht in unser Gewerk fallen, arbeiten wir mit Partnern unseres oder auch Ihres Vertrauens zusammen, um Ihnen den kompletten Service bieten zu können.