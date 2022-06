Was ist homify?

homify ist die neue Online-Plattform rund um das Thema Wohnen & Bauen. Hier finden Sie die passenden Experten für Ihre 4 Wände. Von der Idee bis hin zum Endprodukt verbinden wir Bau- und Planungsexperten mit Haus- und Wohnungsbesitzern in ganz Deutschland. Experten können sich in wenigen Schritten kostenfrei anmelden, ein Profil anlegen und Ihre Arbeiten präsentieren, indem Sie Bilder Ihrer Projekte oder auch Produkte hochladen. Endkunden haben die Möglichkeit diese Arbeiten in einem Ideenbuch zu sammeln, sich Inspiration zu holen und die Anbieter direkt zu kontaktieren oder gar gleich einen Auftrag zu erteilen oder das Produkt zu erwerben. Von Accessoires bis Zäune - bei homify finden Sie für Ihre Ansprüche genau den richtigen Experten. https://www.facebook.com/homify.de