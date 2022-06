Gönnen Sie sich Licht!

Licht ist so viel mehr. Es durchbricht nicht nur die Dunkelheit. Es gibt Ihren Räumen Stimmung, macht sie wohnlich und angenehm. So vielfältig wie Ihre Anforderungen - sind unsere Lösungsmöglichkeiten. Wir machen aus Ihren Räumen genau das, was Sie brauchen. Um Ihr Projekt mit der richtigen Stimmung auszustatten, steht Ihnen ein erfahrenes Team an Lichtberatern und Planern zur Seite. Dabei wird das umfangreiche Leuchtensortiment der planlicht Eigenfertigung durch ausgewählte Produkte renommierter internationaler Lieferanten ergänzt.