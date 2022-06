Wir möchten Ihnen die Firma Bakalowits als Hersteller von repräsentativer, massgefertigter und -geschneideter Beleuchtung vorstellen.

Bakalowits wurde 1845 gegründet und schaut auf eine 167 Jahre alte Tradition und Geschichte im Lusterbau zurück. Diese wird kombiniert mit dem Designverständnis und der Erfahrung in der Produktion von repräsentativen Kronleuchtern und Beleuchtungen. Wir designen, produzieren, installieren, reinigen und generalsanieren fachgerecht jede Art von Lüstern, Lichtsystemen und Beleuchtungskonzepten und fertigen neben einem Standardprogramm vor allem nach Kundenwünschen und Architektenentwürfen. Unsere Stärke ist die projektbezogene und für die Erfordernisse des Interieurs entworfene Beleuchtung. Wir sind spezialisiert in der Beleuchtung von Palästen, Privatresidenzen, Villen, Hotels, Kreuzfahrtschiffen, Opernhäuser, Konferenzzentren in der besten Qualitätklasse. Unser Archiv umfasst mehr als 8000 verschiedene Modelle und Entwürfe. Neben unseren Modellen und der Produktion haben wir auch eine eigene Designabteilung, in der nach Wunsch speziell für Kunden und Architekten Leuchten gezeichnet und entwickelt werden können. Aufgrund unserer Erfahrung bei internationalen Projekten, sind wir es gewöhnt, individuelle Anfragen und Offerte anhand eines Kundenwunsches zu legen. Wir exportieren 85 % unserer Produktion in die ganze Welt. Wir würden uns freuen, Teil eines Ihrer nächsten Projekte zu werden! Bitte kontaktieren Sie uns jederzeit, falls Sie Fragen haben. Gerne übermitteln wir Ihnen auch unsere Kataloge. Weiters kommen wir gerne zu Ihnen vor Ort und begrüssen Sie natürlich auch zu jeder Zeit bei uns im Geschäft oder in unserer Werkstatt in Wien.